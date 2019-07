Man besteelt mensen met valse link in WhatsApp

Hij nam hun bankrekeningen over door te doen alsof hij via Marktplaats iets van ze wilde kopen. Nadat een prijs overeen was gekomen stuurde hij een link met een betaalverzoek van 1 eurocent, zogenaamd om bankgegevens te controleren.

Maar die link stuurde mensen naar een phishingsite. Dat is een niet van origineel te onderscheiden betaalplatform.

Daarna kon hij de bankrekening overnemen van de slachtoffers en dingen betalen met hun geld.