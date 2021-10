Water loopt politiechef Rotterdam over de schoenen: ’We pakken alleen de uitvoerders’

Binnenland

’Steenrijke crimineel Gordon F. (40) opgepakt om schietpartij Lijnden’

De steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. (40) is dinsdagmiddag in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid door een arrestatieteam opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in de nacht van zondag op maandag in Lijnden, weet dagblad Het Parool.