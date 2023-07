Politie lost schoten bij wilde achtervolging in Rotterdam

Rond middernacht werd het slachtoffer op straat beroofd door de vier verdachten, waarbij ook een vuurwapen werd gebruikt. Na de beroving gingen de verdachten in een auto ervandoor. Op de Slinge in Rotterdam-Zuid werd het voertuig door de politie gesignaleerd en achtervolgd. In de omgeving van de Groene Hilledijk kwam de auto tot stilstand. Omdat de verdachten er opnieuw vandoor wilden, loste de politie een waarschuwingsschot. De vier wisten echter in hun auto te ontkomen. Daarbij beschadigden ze ook een politievoertuig.

Bij de Langenhorst, eveneens in Zuid, werden opnieuw meerdere waarschuwingsschoten gelost toen drie verdachten te voet probeerden te vluchten. De verdachten zijn mannen van 33, 43 en 46 jaar uit Rotterdam en een man van 42 jaar met een onbekende woonplaats. Het vuurwapen is in beslag genomen.

Het is niet bekend of het viertal en het slachtoffer elkaar kenden. De politie onderzoekt de zaak.