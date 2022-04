Kuiken nieuwe fractieleider PvdA

Vrijdagochtend werd de knoop doorgehakt tijdens een speciaal daarvoor opgetuigde PvdA-fractievergadering. Beide kandidaten kregen de kans om de achtkoppige PvdA-fractie te overtuigen van hun kandidatuur. Kuiken trok tijdens een stemming aan het langste eind.

Tussenpaus

De nieuwe PvdA-fractieleider wordt gezien als tussenpaus. Nu Ploumen - na stevige interne kritiek - heeft aangegeven dat ze zichzelf te licht vond voor het PvdA-leiderschap gaat de partij na wie er dan achter het partijroer moet worden gezet. Dat zal waarschijnlijk pas duidelijk worden richting nieuwe Kamerverkiezingen.

Meerdere namen daarvoor circuleren al. EU-commissaris Timmermans wordt vaak genoemd, net als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Ook hunkeren veel PvdA’ers nog steeds naar voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Winst

Dat Kuiken nu fractieleider wordt, wordt door insiders gezien als winst voor het ’team Timmermans-Moorman’.

De PvdA zit al langer niet lekker in haar vel. Intern wordt een hevige strijd gevoerd over hoe ver een eventuele samenwerking met GL moet gaan. Zowel Kuiken als Nijboer waren daar kritisch over. De vraag is of de nieuwe fractieleider nieuwe accenten zal leggen.

Kuiken is Kamerlid sinds 2006. Ze voerde lange tijd het woord over Veiligheid, tegenwoordig is dat vooral zorg. Na het opstappen van Diederik Samsom, eind 2016, nam ze het fractievoorzitterschap al enige tijd waar.