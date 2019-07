Vraagtekens bij doodsoorzaak cafébaas

De twee mannen zouden die bewuste dag ruzie hebben gekregen bij het van de muur halen van de televisie. L. beweerde eerder twee klappen van Boel te hebben gekregen. Toen hij die wilde afweren zou hij op diens borstkas zijn gevallen. De verdachte kroop vervolgens met een hand slaappillen in bed toen hij merkte dat de cafébaas was overleden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt L. ervan diens ex-schoonvader, die een gebroken tongbeen had, te hebben gewurgd. Omdat mogelijk ook een hartafwijking een rol kan hebben gespeeld, wil de rechtbank binnenkort drie getuigen horen, onder wie de vooraanstaande Canadese professor Milroy. De forensisch patholoog werd eerder geraadpleegd in de zaak van de Utrechtse baby Chérise. Ook hier bleek de doodsoorzaak lastig vast te stellen.

De advocaat van L. drong erop aan om Milroy en de twee andere experts op zitting te horen. ,,Mijn cliënt zit al zestien maanden vast voor een mogelijk natuurlijk overlijden. Hier geldt heel duidelijk: bij twijfel niet oversteken”, aldus de raadsman. Omdat de zaak opnieuw vertraging oploopt en de geschokte rechtsorde volgens hem ook een keerzijde heeft – ‘De maatschappij zal niet snappen dat hij in dat geval vast blijft zitten‘ – vroeg hij om de voorlopige hechtenis op te heffen of anders te schorsen.

De rechtbank oordeelde echter dat L. ‘vanwege de maatschappelijke impact’ vast moet blijven zitten. ,,De zaak is ook al voor een groot deel inhoudelijk behandeld”, aldus de rechter, die eraan toevoegde ‘alles op alles te zetten om de zaak nog dit jaar af te ronden’.

De zitting trok een zware wissel op de vele aanwezigen. Nadat de advocaat het woord had genomen, verliet de echtgenote van Boel even geëmotioneerd de zaal. Lian Boel was in Maassluis zeer geliefd. Na de dood van de cafébaas werd onder andere een stille tocht georganiseerd.