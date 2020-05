Koningspaar en dochters: keep the music alive!

„Europa gaat door een zeer moeilijke tijd. Laten we onze ogen en oren voor elkaar open houden. Samen staan we sterk”, zo laat het koningspaar optekenen. „Europe, shine a light and keep the music alive!”

Het koningspaar keek vorig jaar ook naar het Eurovisiesongfestival. Kort na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv plaatsten de koning en koningin een felicitatie op Twitter. „Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!”, luidde de tweet.

Willem-Alexander liet zich eind april nog bijpraten door Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival. Hij belde hem om te vragen naar de laatste stand van zaken omtrent de annulering van het evenement en de alternatieve tv-show van zaterdag.