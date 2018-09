Strafeisen tot 13 jaar voor doodschieten man

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Rotterdam tegen drie verdachten celstraffen geëist van één, zeven en dertien jaar vanwege hun veronderstelde betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 24-jarige Ingomar Yildirim. Hij werd vorig jaar op 3 mei bij de Dynamostraat in Rotterdam neergeschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond voor de ingang van het Ikazia Ziekenhuis neergelegd. Hij overleed later die dag.