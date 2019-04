Westkapelle verandert in woestijn: ’Er groeit nu niks meer’

André de Visser ziet zijn aardappelen lijden onder de droogte. Ⓒ De Telegraaf

Westkapelle - Nergens in Nederland was het in de maand juni zo droog als in het Zeeuwse dorpje Westkapelle. Volgens weerbureau Weeronline viel daar slechts één millimeter regen en in juli is het tot nu toe ook droog. De gevolgen zijn voornamelijk voor de boeren groot.