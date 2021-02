Rotterdamse politie: meer verdachte relschoppers op grote schermen in de stad

Op de bewuste dag verzamelde zich rond het middaguur een menigte op het 18 Septemberplein, uit protest tegen de avondklok. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en dreef de groep relschoppers, geschat op enkele honderden, richting het Centraal Station van Eindhoven. Daar richtten de relschoppers een ravage aan, met forse schade tot gevolg. De ruiten van het station werden ingegooid, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd.

Het programma besteedt woensdag 3 maart weer aandacht aan de rellen. In een thema-uitzending worden verdachten die zich niet hebben gemeld herkenbaar in beeld gebracht. Een aantal verdachten heeft zich al eerder gemeld.

Celstraffen

De rechter in Den Bosch behandelde woensdag al strafzaken die uit de hevige rellen zijn voortgekomen. Toen werd onder anderen een 35-jarige man uit Weert veroordeeld tot acht maanden cel, wegens geweld tegen de politie en het plunderen van de Jumbo. Een 24-jarige Eindhovenaar kreeg zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een 47-jarige man uit Nunspeet kreeg vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

In Rotterdam toonde de politie donderdag via RTV Rijnmond en sociale media nieuwe beelden van twaalf mensen die betrokken waren bij de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse politie is voornemens hun beelden op grote schermen in de stad te tonen wanneer zij niet herkend worden of zich niet melden, zegt een woordvoerder. Eerder deze week ging de politie daar ook al toe over op verschillende reclameborden in de havenstad.

Door het tonen van verdachten in televisieprogramma’s als Bureau Rijnmond, Opsporing Verzocht en Crime Desk en op social media zijn de afgelopen tijd al tientallen arrestaties verricht.