Kappers zelfs via Tinder benaderd: dit zijn de meest gehoorde ’knipsmoezen’

Of ze voor een tientje extra een illegale knipbeurt wil verzorgen. Of misschien wil ze even langskomen met haar schaar, dan is ze er ook ’eens lekker uit’. De Leidse kapster Judith Zalm krijgt een punthoofd van de smoezen en verzoekjes die ze voortdurend ontvangt van mensen die hun coronakapsel zat zijn.

Ⓒ Hielco Kuipers