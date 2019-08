Man steelt mobieltje uit handen peuter

Vooralsnog is de verdachte onherkenbaar in beeld, zodat hij de kans heeft zichzelf bij de politie te melden. Ⓒ Politie Eindhoven

EINDHOVEN - Een 2-jarig kind is begin deze maand in een winkelcentrum in Eindhoven bestolen van een mobiele telefoon. Het kindje zat in een buggy filmpjes te kijken. De dader liep naar de peuter toe, griste de telefoon uit zijn kleine handen en verliet de winkel, meldt de politie woensdag.