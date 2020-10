Vrouw rent na 9 maanden zwangerschap snelle tijd op ’mile’

Makenna Myler, een geoefende hardloopster uit Amerika, was al negen maanden zwanger toen ze de mile in 5.25 minuten aflegde. Dat was precies 7 dagen voordat ze uitgerekend was. Haar vriend deelde een video ervan op TikTok. De beelden worden gretig gedeeld.

„Ik vind zwangerschap iets prachtigs, maar het is geen blessure of ziekte ofzo”, reageerde Myler enkele dagen later vanuit het ziekenhuis, vlak voor de bevalling op de radio. „Veel vrouwen tonen dat aan.”

Toch heeft Myler een belangrijke nuance: ken je limieten, en doe alleen wat goed voelt. „De eerste periode had ik niet eens extra gewicht, maar ik was kapot. Ik rende veel trager dan nu. Luister naar je lichaam. Pak je rust, herstel. Als mijn lichaam erom vraagt, doe ik een workout.”

„Dus als je niet wil, doe het dan ook niet. Mijn zwangerschap en gezondheid gaan natuurlijk voor.”

Donderdag deelde Mike een video van de weeën, de gang naar het ziekenhuis, de bevalling én de gezonde baby waarmee de twee zich gelukkig prijzen. „Voor het geval je dacht dat rennen slecht is voor de baby. De beste dag van mijn leven”, valt te lezen onder de video.

Arts: wat Myler doet, kan prima

Dat beweging ook tijdens zwangerschap grote voordelen heeft, benadrukken twee doktoren tegenover ABC News. „Een gezonde bewegingsroutine tijdens de zwangerschap, eigenlijk gewoon hetzelfde doen als daarvoor, wordt geassocieerd met kortere weeën en minder kans op een keizersnede. Bevallen is ook een soort marathon”, zegt dr. Danielle Jones.

Doe wat goed voelt, adviseert ze. „Er zijn niet veel mensen die na 9 maanden graag een five-minute mile rennen, maar het kan.”

Voordelen voor baby

De bekende tv-arts Jennifer Ashton, laat zien dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen die veel bewegen tijdens de zwangerschap minder stress hebben, minder kans op diabetes, gemakkelijkere bevallingen en minder keizersnedes. Voor baby’s zijn er ook voordelen: de kans op fetal macrosomia, een grote baby, wordt kleiner, terwijl er minder vroege geboortes zijn en baby’s gemiddeld een gezonder hart hebben.

„Vraag vooral je arts om advies, maar als je wil blijven doen wat je altijd deed, kan dat sowieso”, zegt Ashton. „Alleen sport op grote hoogtes raden we af: diepzeeduiken, bungeejumpen, waterskiën.”