Hele land rouwt om Gino: ’Hij zal nooit meer voetballen’

Binnenland

Politie bevestigt: gevonden lichaam is van Gino

Waar al voor gevreesd werd, is werkelijkheid geworden. Het lichaam dat zaterdag in de Opbraakstraat Geleen is gevonden is van de vermiste 9-jarige Gino, meldt de politie tijdens een persconferentie in Maastricht. Het lichaam is zaterdagochtend op aanwijzing van de verdachte 22-jarige man uit Geleen ...