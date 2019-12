’Tramschutter Gökmen T. krijgt tegen zijn wil advocaat’

Een tram rijdt langs het 24 Oktoberplein waar de aanslag van Gökmen T. plaatsvond. Ⓒ ANP

UTRECHT - Gökmen T., de man die een ravage aanrichtte door in een tram in Utrecht lukraak in het rond te schieten, is volgens experts zwakbegaafd, narcistisch en verminderd toerekeningsvatbaar. Hij krijgt tegen zijn wensen in een raadsman toegewezen omdat hij volgens de rechtbank niet in staat is om zijn eigen belangen adequaat te verdedigen, meldt het AD.