Oxfam luidt noodklok over havenstad Jemen

Sinds enkele weken bombardeert de internationaal erkende regering van Jemen met hulp van Saoedi-Arabië de stad, die grotendeels in handen is van Houthi-rebellen. Hodeidah is de belangrijkste havenstad van Jemen.

Er is gebrek aan levensmiddelen en het zwaar beschadigde water- en afvoerwatersysteem zorgt voor een verhoogd risico op een hernieuwde uitbraak van cholera. De Verenigde Naties en internationale hulporganisaties spreken al langer over de situatie in het door een burgeroorlog geteisterde Jemen van de grootste humanitaire catastrofe wereldwijd.