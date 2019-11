Frontale aanval Farage op Tories

De goedlachse Farage zet met zijn campagnestrategie de hele Brexit op het spel. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - De Britse Brexit Party opent een frontaal offensief tegen de regerende Conservatieven. In een ultieme poging om een ’echte Brexit’ te bewerkstelligen zet de partij van Nigel Farage kandidaten in in alle Britse kiesdistricten. Daarmee wordt het nog lastiger voor de Conservatieven om een meerderheid in het Lagerhuis te verkrijgen.