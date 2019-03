Gekte op de grachten

Niet alleen in het weekeinde, maar ook doordeweeks is het enorm druk.

Amsterdam - Het is gekkenwerk op de grachten! Menig Amsterdammer is de massale stroom aan bootjes, niet zelden met daarop lallende landgenoten of krijsende toeristen zat. Vorig vaarseizoen zijn er slechts 185 boetes voor overlast op het water uitgeschreven. „Natuurlijk, varen is leuk, maar denk ook even aan de bewoners”, klinkt het aan de grachten. En: waar blijft de handhaving?