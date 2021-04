Burgemeesters ’voorzichtig opgetogen’, maar die terrassen?

Deze nieuwe ’routekaart’ maakt geleidelijk meer mogelijk in de samenleving. „Het is een realistisch, goed doordacht plan”, zei voorzitter Hubert Bruls dinsdag na afloop van het beraad.

Bekijk ook: Kabinet start met toegangstesten om samenleving te openen

De laatste tijd hadden burgemeesters zich uitgesproken over het heropenen van de terrassen. Dat moest eindelijk gebeuren, vonden de vier grootste steden. Er is buiten ook nauwelijks gevaar op besmetting, bleek ook maar weer uit een Ierse studie.

Ook Ernst Kuipers benadrukte dat het openen van de terrassen juist een positief effect kan hebben, omdat mensen nu massaal samenscholen in de parken. Waar blijven die open terrassen?

’Grote deel beperkingen achter de rug’

Het kabinet beslist volgende week definitief nog over het volledige openingsplan, een soort nieuwe routekaart. Meer details worden volgende week tijdens de persconferentie van de premier en minister van Volksgezondheid duidelijk. Volgens Grapperhaus kunnen vanaf 20 april „echt stappen worden gezet.” „Tot de zomer blijft het op sommige punten nog even doorbijten, maar het overgrote deel aan beperkingen hebben we nu wel gehad.”

Dinsdag presenteerde minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) al de belangrijkste voornemens aan de burgemeesters. Maar het kabinet is volgens Grapperhaus verder nog „op diverse fronten bezig.”

De burgemeesters pleiten er al weken voor om eerst buitenactiviteiten mogelijk te maken. „Eerst klein en dan groot. Eerst jongeren en dan anderen. Het gaat om veel meer dan alleen de terrassen”, herhaalde Bruls maar eens.