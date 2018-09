Brave gevangenen in België om de week thuis

De maatregel geldt volgens Belgische media niet voor gevangenen die zitten voor zedendelicten of in verband met terrorisme, noch voor wie een onvoorwaardelijke straf uitzit van meer dan tien jaar.

In de week dat de veroordeelde ’vrij’ is, kan hij naar huis. Alleen gevangenen die al bij eerdere verloven hebben bewezen dat ze zich aan de voorwaarden houden, komen in aanmerking. De gevangenisdirecteuren zijn al op de hoogte gesteld.

De Belgische regering, die regelmatig door mensenrechtenorganisaties op de vingers is getikt wegens de overbevolking in detentiehuizen, heeft al eens eerder zo’n noodmaatregel getroffen. Volgens de statistieken (laatste cijfers van 2014) heeft België voor 9592 gedetineerden plek maar verblijven er 11.769. Het ministerie erkent dat de maatregel een doekje voor het bloeden is.