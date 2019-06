Iedere tien minuten een vrouw verkracht

Braziliaanse vrouwen demonstreren tegen de in hun ogen vrouwonvriendelijke president Jair Bolsonaro. Ⓒ foto REUTERS

São Paulo - In Brazilië doet elke tien minuten een vrouw aangifte van verkrachting. Maar het is de zaak rondom stervoetballer Neymar die nu alle voorpagina’s haalt. Volgens een Braziliaans model heeft hij haar vorige maand in een hotelkamer in Parijs verkracht. Neymar ontkent. Hij wordt gesteund door president Jair Bolsonaro.