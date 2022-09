Italiaanse media: hartelijk gesprek tussen Meloni en Draghi

De conservatieve en nationalistische Meloni (45) zou de eerste vrouwelijke premier van Italië worden. Er zijn in Europa grote zorgen over het economische beleid van de aanstaande regeringsploeg dat mogelijk zou afwijken van het beleid van de EU, maar ondertussen wel miljarden ontvangt uit Brussel.

Meloni is met haar partij Fratelli d’Italia verreweg de grootste winnaar geworden binnen het rechtse blok dat gezamenlijk een comfortabele meerderheid in beide kamers van het parlement heeft gekregen. Ze kreeg ruim een kwart van de stemmen en haar rechtse partners in het blok samen circa 18 procent. In de Italiaanse Tweede Kamer heeft het blok daarmee 235 van de 400 zetels verworven en in de Senaat 112 van de 200, meldden de media in het Zuid-Europese land. De rechtse partners in het blok, Matteo Salvini en Silvio Berlusconi, zetten lange tijd de toon in de politiek maar opereren nu in de schaduw van de 45-jarige Meloni.

Centrumlinks heeft zondag bij de verkiezingen een grote nederlaag geleden en moet het stellen met slechts 80 zetels in het lagerhuis en 39 in de Senaat. De in 2009 opgerichte succesvolle protestpartij M5S, de Vijfsterrenbeweging, heeft nog de stem van ruim 15 procent van de kiezers weten te krijgen en staat nu op 51 zetels in de Tweede Kamer en 28 in de Eerste.