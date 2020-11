Leegloop bij FvD: Eerdmans, Nanninga, Vlaardingerbroek en Pouw stappen op

Het viertal zou het besluit hebben gebaseerd op de laatste ontwikkelingen.

„Het houdt hier op. Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij” laat Nanninga weten. „Wel ga ik met een schoon geweten verder in Senaat, gemeenteraad en Staten, voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma.” Ook Pouw-Verweij, derde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen volgend jaar, blijft in de Senaat zitten.

Eerdmans en Vlaardingerbroek, nummer 4 en 5 op die lijst, zien ook van hun plek af.„Bedankt voor alle lieve berichten die ik de afgelopen dagen van jullie heb gekregen”, laat Eerdmans weten. „Het avontuur stopt vanavond voor mij.”

Domper

Een fikse domper voor het kwartet vormde het besluit van het partijbestuur om toch weer toenadering te zoeken tot Baudet, terwijl een meerderheid van het bestuur daar luttele uren daarvoor nog wars van was.

Bestuurders Lennart van der Linden, Rob Rooken en Astrid de Groot waren tot voor kort juist op de hand van de klokkenluiders. Maar de kaarten liggen daar ook alweer anders. De Groot zou de partij ook verlaten.