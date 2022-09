Europees Parlement wil geldverslindende verhuizing niet opgeven

Uit interne documenten blijkt dat de elektriciteitsrekening voor de kantoorpaleizen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg dit jaar ruim 14 miljoen euro meer gaat kosten dan begroot. De gasnota valt ruim 4 miljoen euro hoger uit.

Na schuiven met potjes staat het Europees Parlement nog altijd 6,7 miljoen euro in het rood. De EU-instelling zet daarom het mes in renovaties en verfraaiing.

Uit stukken die nieuwssite Politico heeft ingezien blijkt dat in Straatsburg, de officiële zetel van het parlement, niet langer 1,4 miljoen euro zal worden uitgetrokken voor nieuwe plantjes en tuinen. Ook een half miljoen euro kostende nieuwe bar met terras komt er voorlopig niet. In Brussel worden renovaties gestaakt: een nieuw aircosysteem is voorlopig van de baan, net als 250.000 euro aan nieuwe tapijten en 400.000 euro aan verlichting voor het EU-museum.

’Stop met Straatsburg’

Maar de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg gaat gewoon door. Dat ligt te gevoelig bij de lidstaten (lees Frankrijk). De Duitse Europarlementariër Daniel Freund deed onlangs een pleidooi richting parlementsvoorzitter Roberta Metsola om de vergaderingen in Straatsburg op te schorten en meer digitaal te werken.

Volgens de politicus van de Groenen is het niet uit te leggen dat lege kantoorgebouwen worden warm gestookt, terwijl alle Europeanen het verzoek krijgen om minder te consumeren of simpelweg de rekening niet meer kunnen betalen. De oproep van Freund krijgt steeds meer bijval. In Nederland vinden onder anderen Europarlementariërs van PvdA, VVD en SGP het een goed idee om vanwege de energiecrisis even te stoppen met het verhuiscircus.

Overigens hoopt het Europees Parlement bij de begrotingsonderhandelingen met de andere EU-instellingen weer flink wat extra belastinggeld binnen te harken voor een nieuwe topfunctie en extra medewerkers. Bij lidstaten is er veel kritiek op de spendeerdrift. Volgens een hoge diplomaat tasten ze in het duister over het doel van de extra bestedingen.