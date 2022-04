Vos die negen mensen op Capitol Hill beet is gedood

VROUW magazine

Astrid: ’Ik ben juíst slager omdat ik zo van dieren houd’

Het is de Week van de Slager. Tijdens deze week wordt er door Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf meer aandacht gevraagd voor het slagersambacht, want er dreigt een tekort aan personeel. Astrid Drenthe-Ruiter (57) is slager in Amstelveen en merkt ook dat het beroep steeds minder in trek is.