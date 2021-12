België verbiedt gebruik mobieltje in auto, op fiets en op motor

Tot nu toe is tijdens het rijden alleen bellen met de gsm in de hand strafbaar in België. Het uitgebreide verbod geldt ook voor andere elektronische toestellen, zoals tablets of e-readers. De apparaatjes mogen ook niet op de passagiersstoel of op de middenconsole liggen voor gebruik.

Volgens Kamerlid Jef Van den Bergh heeft iemand die vijf seconden naar zijn smartphone kijkt gedurende 100 meter zijn ogen niet op de weg. „En volgens sommige studies kijken mensen al gemakkelijk twintig of dertig seconden naar hun gsm. Dus dan rijd je blind in het verkeer”, zegt hij tegen de Vlaamse nieuwszender VRT. „De boodschap is heel duidelijk: als je rijdt, moet je je ogen op de weg houden en je handen aan het stuur.”

In Nederland hoefde een vrouw die een boete kreeg omdat ze een telefoon op haar schoot had liggen tijdens het rijden, in augustus van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een boete van 240 euro niet te betalen. Ze betoogde dat zij haar telefoon niet vasthield, maar op haar schoot had liggen tijdens het rijden.