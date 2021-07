Kabinet verklaart overstroomd Limburg tot rampgebied

Het kabinet stelt de Wet tegemoetkoming schade in werking. Hierdoor kunnen mensen die nergens anders met hun claim terecht kunnen, bij de overheid aankloppen voor compensatie.

„Limburg staat er niet alleen voor, ook niet financieel”, aldus demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Water).

Het kabinet was donderdagavond bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar werden verschillende bewindspersonen bijgepraat over de overstromingen.

200 jaar

„De waterstand is hoger dan het ooit geweest is. Dit komt een keer in de 200 jaar voor”, zegt Van Veldhoven. Ze wijst erop dat er in Nederland de afgelopen jaren meerdere maatregelen zijn genomen om rivieren meer ruimte te geven. „Maar dit is een zoveel hogere waterstand dan ooit eerder.”

„Wij leven enorm mee met de bewoners”, aldus demissionair premier Rutte. Hij loofde de hulpverleners, maar ook de mensen die elkaar hulp geven. „Dit is Nederland op zijn sterkst.”

Pottenkijkers

Rutte roept mensen op om weg te blijven uit het rampgebied. „We kunnen geen pottenkijkers gebruiken.”

Ook buiten Limburg kunnen mensen nog in gevaar komen. Volgens Van Veldhoven controleren Waterschappen momenteel hoe waterkeringen ervoor staan. „Ze zijn de stroomafwaartse gebieden aan het checken.” Volgens premier Rutte gaat het in Limburg en daarbuiten ’buitengewoon spannend worden.’