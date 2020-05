Verpleeghuis plaatst hekken om familie buiten te houden

Ondanks de regels zou er een beperkt aantal verwanten via de ramen op de begane grond contact zoeken met de bewoners van het tehuis om deze aan te raken of iets lekker langs te brengen. Dat schrijft De Gelderlander.

Van de elf tehuizen die onder De Oude Plataan vallen, is het verpleeghuis in Dieren de enige locatie waar dit gedrag voorkomt. Mensen zouden het gebouw binnendringen en zelfs personeel opzij hebben geduwd.

Geen van de 52 bewoners is besmet met het coronavirus en dat willen ze graag zo houden. „Dat is waar we in deze tijd elke dag voor aan het werk gaan”, zegt de directeur.