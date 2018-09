’Poolse regering sloopt democratie’

Een dag na de massale protesten tegen het wegsturen van Poolse opperrechters door de regering, is de rust in Warschau weer teruggekeerd. Tot ergernis van Katarzyna Kominoz (l) en Duska Vaclavic die voor het Hooggerechtshof hun gal spuien over de huidige nationalistische regering.

Ⓒ foto Telegraaf