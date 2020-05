Ontploffing bij horecazaak in Amsterdam Nieuw-West

De Pieter Calandlaan. Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecazaak op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de politie gebeurde dat om 00.25 uur en stond de voorgevel van het pand korte tijd in brand. Niemand raakte gewond.