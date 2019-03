Meer dan dertig zwangere vrouwen opgepakt om ’illigaal draagmoederschap’

De autoriteiten arresteerden ook vijf andere mensen, onder wie een Chinees, bij invallen in twee appartementen in Phnom Penh. De zwangere vrouwen worden formeel verdacht van grensoverschrijdende mensensmokkel en zitten nog in voorarrest, zegt een woordvoerder van een rechtbank in de hoofdstad.

Cambodja was een populaire bestemming voor stellen die een draagmoeder zochten. De autoriteiten hebben die praktijk in 2016 in de ban gedaan, maar de opgepakte vrouwen zouden zich niet aan dat verbod hebben gehouden. Hun was volgens de politie omgerekend ruim 8500 euro per persoon in het vooruitzicht zijn gesteld om baby’s te dragen voor Chinese klanten.