Water voor wild op de Veluwe

De verscholen poelen op de Posbank bij Rheden en de Veluwezoom staan allemaal droog, aldus boswachter Jan Potkamp van Natuurmonumenten. Op de Veluwezoom leven naast herten en zwijnen ook Schotse hooglanders en paarden. Met name de koeien zijn erg dorstig. In Nationaal Park De Hoge Veluwe vult de brandweer drinkplaatsen bij, maar dat is tot nu toe nog niet nodig geweest, zegt een woordvoerder. „De plekken liggen erg beschut.”

Natuur verdort

De natuurorganisaties constateren ook dat de conditie van de wilde zwijnen slecht is door de droogte. Er gaan meer biggen dood dan in andere jaren. Dat komt volgens De Hoge Veluwe omdat zwijnen vocht uit bessen en gras halen. Maar doordat de natuur verdort krijgen de dieren te weinig vocht binnen, terwijl kevers en torren, die ze ook eten, diep in de grond zitten. De zwijnen vermageren zichtbaar en zeugen hebben onvoldoende melk om hun biggen te voeden.

Door de droogte vallen veel eikels en beukennootjes al van de bomen. Dat kan betekenen dat er dit najaar ook onvoldoende voedsel is voor de wilde zwijnen.

Gestopt met maaien

Waterschappen houden de situatie steeds scherper in de gaten. Waterschap Rivierenland gaat de veendijken in het westelijk deel van het gebied inspecteren op scheuren en barsten. Drents Overijsselse Delta is gestopt met het maaien van de zanddijken langs IJssel, Vecht en Zwarte Water, omdat de dijken door maaien verzwakken. In vrijwel het hele zuiden en oosten van het land gelden inmiddels sproeiverboden. De schappen intensiveren de controles op illegaal gebruik van water uit vijvers, beken, sloten en kanalen. Er zijn al boetes uitgeschreven.