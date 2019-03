Restaurant na één dag dicht na blunder met fornuis

Woensdagochtend leek alles nog goed. De zon scheen, het humeur was goed. „Een prachtig ingerichte zaak, een enthousiast team en een volgeboekte agenda. Wij waren er klaar voor, dachten we...”, zo schrijft het restaurant in een ’mea culpa’ op Facebook. „En zeg nu zelf, pannenkoeken, hoe moeilijk kan het zijn?

Toch bekent Norma de Jong, ondanks de 22 jaar aan ervaring als gastvrouw en 11 jaar als restaurateur, dat ze ’voor het eerst volledig nat is gegaan’. Terwijl de eerste gasten vol verwachting hun pannenkoek bestelden, brak de chaos in de keuken al voorzichtig uit.

De gasten moesten lang op de pannenkoeken wachten. Heel lang. Aanvankelijk zagen ze de humor er wel van in. „In je vorige restaurant konden we drie uur eten, nu moeten we drie uur wachten”, hoorde de eigenaresse, die haar fout erkent. „Letterlijk drie uur! Dat kan gewoon niet”, vertelt De Jong tegen de Leeuwarder Courant.

Foutje...

Ze bleek een foute inschatting te hebben gemaakt. „Wij hadden het leuke idee om niet met fornuizen te gaan werken, maar met een teppanyaki-plaat. Een heel grote, voor tientallen pannenkoeken tegelijk. Maar die plaat trok het niet”, aldus De Jong.

Gelukkig besloten alle gasten ’gewoon’ te wachten. Niemand is de zaak uitgerend, zo laat mede-eigenaresse Marina weten. „De gunfactor was groot”, vertelt ze telefonisch.

Positief

De pannenkoekenzaak belooft sterker terug te komen dan ooit. De teppanyaki-plaat gaat eruit, simpele fornuizen komen terug. „Wij komen terug, sterker, beter. Beloofd”, zo staat op Facebook. „Volgende week woensdag willen we weer open. De reserveringen staan al. En ja, dat zijn er genoeg. We zijn heel positief.”