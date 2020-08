’Tuintjes verstoren historisch karakter Amsterdamse grachten’

Op de Recht Boomsloot staan zonnebloemen langs de kade. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Waarom zijn er tuintjes langs de grachten in het Centrum gemaakt? Die vraag staat centraal in een brief van erfgoedvereniging Heemschut aan de gemeente. De erfgoedclub maakt zich ernstig zorgen over de gemeentelijke plannen om de kades van de grachten in de binnenstad met perkjes te vergroenen.