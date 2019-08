Halsema in brief: ’Mijn zoon heeft een fout begaan’

„Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen.”

Halsema zegt dat ze in ’deze ongewone brief’ wil uitleggen wat er volgens haar is gebeurd. Haar zoon was ’aan het klieren’ met vriendjes en met een verboden nepwapen een volgens haar leegstaande woonboot opgegaan. Daar zou hij selfies hebben genomen met het nepwapen. Ze hadden ook brandblussers gevonden en leeggespoten.

Rennen

Volgens de burgemeester is de politie vervolgens op de overlast afgekomen, waarna haar zoon ging rennen. In paniek zou hij het nepwapen hebben weggegooid, waarna de puber alsnog werd gestopt en ingerekend. „Daarmee heeft hij de wet overtreden en zal hij de gevolgen moeten dragen.”

De burgemeester zegt dat ze de gemeentesecretaris en het integriteitsbureau heeft geïnformeerd ’omdat ik geen enkele verstrengeling wil laten ontstaan tussen mijn bezorgdheid als moeder en mijn verantwoordelijkheid als burgemeester’.

Er is volgens haar geen sprake van een doofpot. „Er is sprake van een privékwestie van een jongen van vijftien jaar wiens gegevens in vergelijkbare zaken nooit openbaar zouden zijn gemaakt.”

Bekijk ook: Halsema pijnlijk getroffen

Halsema vindt dat met het naar buiten komen van het nieuws haar ’minderjarige zoon is beschadigd’.