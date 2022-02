Wilde polio voor het eerst in 5 jaar weer aangetroffen in Afrika

Malawi neemt maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt onder meer ingezet op communicatie naar burgers toe en extra vaccinaties, met hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die meldt dat de besmetting te herleiden is naar Pakistan. Het wilde poliovirus gaat al jaren alleen nog rond in Pakistan en buurland Afghanistan.

Verlamming

De voorlaatste keer dat het virus in Afrika werd vastgesteld, was in 2016 in Nigeria. Het continent werd vier jaar later door de WHO officieel poliovrij verklaard, nadat daar alle vormen van wilde polio waren verdwenen. De WHO sprak destijds van „een van de grootste prestaties op het gebied van de volksgezondheid van deze tijd.” De status wijzigt niet met de besmetting in Malawi, omdat het om een geïmporteerd geval gaat.

Het poliovirus dringt het zenuwstelsel binnen en kan permanente verlamming veroorzaken. Het treft vooral jonge kinderen. Polio kan niet met een medicijn worden behandeld, maar er kan wel tegen worden gevaccineerd. Het vaccin is in Nederland opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.