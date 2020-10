Man vindt munt van 15.000 euro met metaaldetector

Rob Brown, uit Leeds, was pas net begonnen met zoeken toen de metaaldetector opeens hard begon te piepen. „De munt lag maar een paar centimeter onder de grond. Ik wist eerst niet wat het was. Omdat er een zwaard op staat, dacht ik dat het misschien van de Vikingen was maar niemand wist het.”

Ⓒ Dix Noonan Webb

Brown besloot een foto van de munt op Facebook te delen. „Ik kreeg meteen reacties van mensen die zeiden hoe uniek en waardevol de munt is. Ik kon het niet geloven”, zo vertelt hij aan de Daily Mail.

De munt blijkt te zijn uitgegeven te zijn door Eustace Fitzjohn, een rijke landeigenaar uit de 12e eeuw. Het muntstuk zal 3 november in Londen geveild worden. Brown gaat de opbrengst delen met de eigenaar van het stuk land waar hij de munt heeft gevonden. „Ik ga binnenkort met pensioen dus het geld zal in die pot gaan.”