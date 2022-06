Tientallen mensen bij voetbalveldje voor Gino: ’Een laatste groet’

Mensen turen met een lege blik naar de groeiende bloemenzee die tussen de hoge flats in de wijk ontstaat. Op de achtergrond voetballen kinderen op het veldje waar Gino voor het laatst is gezien. Intussen lopen mensen af en aan om bloemen, beertjes en kaarsjes neer te leggen en een laatste groet te brengen aan het jonge slachtoffer.

De politie doet een dringende oproep in het onderzoek naar de overleden Gino (9).

„Ik heb dit allemaal heel intensief beleefd”, zegt Serena. „Ik heb meegezocht, gewoon omdat je niet alleen maar via je smartphone toe kunt kijken. In het begin ben je hoopvol, maar je wil er ook niet aan. Je houdt moed en hoop. Maar naarmate de dagen verstrijken, begin je toch voor het ergste te vrezen.”

’Shock’

Ook Yvonne en haar dochter Kathlyn kijken naar de onofficiële herdenking van Gino. „Het is zo verdrietig. Ik was echt geshockeerd toen naar buiten kwam dat het ventje dood was. Ik weet het, het gebeurt overal, hoe streng de straffen ook zijn. En je wilt als moeder niet dat het je leven bepaalt dat zoiets kan gebeuren, maar toch. Het is nu wel in jouw wijk, waar jij leeft.”

Serena zegt dat ze veel troost ervaart uit alle inzet van de afgelopen dagen. „Hier zie je dat de meeste mensen deugen, dat we samen verdriet hebben. Ook hoeveel mensen hebben meegezocht en nu hier bloemen leggen. Dat geeft je troost en ook vertrouwen in mensen. Dat is misschien wat we hier allemaal wel bij elkaar zoeken. Het is mooi, maar ook allemaal heel erg dubbel. Uiteindelijk is het nu gewoon het harde verdriet dat overheerst.”

De jongen komt eigenlijk uit Maastricht, maar logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is. Woensdagavond ging hij buiten even voetballen. Daarbij werd hij nog gezien bij het speeltuintje.