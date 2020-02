Brit schuldig bevonden aan smokkelen miljoenen alen

Gilbert Khoo zou een fortuin hebben verdiend aan de handel in bedreigde diersoorten. Ⓒ AFP en ANP

LONDEN - Een Britse man is in Londen schuldig bevonden aan een poging om miljoenen met uitsterven bedreigde alen vanuit Europa naar Azië te smokkelen. De 66-jarige Gilbert Khoo zou in februari 2017 geprobeerd hebben om ongeveer 5,3 miljoen baby alen vanuit Londen naar Hongkong te verschepen.