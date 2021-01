Buitenlanders zonder mondkapje op Bali gestraft met push-ups

Ongeveer dertig toeristen die geen geld op zak hadden om de boete van 100.000 roepia (omgerekend 5,86 euro) wegens het niet dragen van een mondkapje te betalen, moesten van de politie push-ups doen. Mensen zonder mondkapje moesten zich vijftig keer met de armen opdrukken, de toeristen die hun mondkapje verkeerd droegen werden verplicht tot vijftien push-ups.

Coronagraven

Mensen die geen coronaboete kunnen betalen in Jakarta werden in oktober verplicht tot het graven van coronagraven of in sommige gevallen om in een doodskist te liggen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden buitenlandse toeristen op Bali geweerd, maar toeristen uit Indonesië zijn wel welkom evenals buitenlanders die langere tijd op het eiland wonen. Buitenlanders die de coronaregels overtreden kunnen het land worden uitgezet, maar tot dusver is dat nog niet gebeurd.