Brussel roept Kosovo en Servië op tot hervatting dialoog

Sinds 2011 faciliteert de EU een vaak onderbroken „open dialoog over alle openliggende kwesties.” Die moet leiden tot een juridisch bindende overeenkomst over de normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo. Sinds september 2020 liggen de gesprekken stil.

Lokale Servische bewoners blokkeerden de afgelopen dagen een aantal grensovergangen nadat Kosovo de Serviërs in het noorden van het land vanaf maandag wilde verplichten om Kosovaarse kentekenplaten aan te vragen. Servische soldaten haalde de wegblokkades maandag weg nadat Kosovo aankondigde het besluit uit te stellen tot 1 september. Het aan banden leggen van vrij grensverkeer is volgens de EU-woordvoerder niet de manier om de problemen op te lossen. „Alle open issues moeten via dialoog worden aangepakt”, zei hij.

Kosovo werd in 2008 officieel onafhankelijk, na eind jaren 90 een oorlog met Servië te hebben uitgevochten. Het land wordt door een groot aantal landen inclusief Nederland erkend, maar door een aantal EU-landen niet. Kosovo heeft de status van potentiële kandidaat-EU-lidstaat.

Servië werd in 2012 kandidaat-lidstaat van de EU en is sinds januari 2014 in onderhandeling om lid van de Europese Unie te worden.

