Topless? Gewoon lekker doen!

Iedere zomer is het weer het gesprek van de dag, maar als het aan Logisch_denken ligt, komt hier een einde aan: „Wat een onzalige discussie. Als we nou gewoon iedereen laten doen waar ze zin in hebben. We worden immers allemaal naakt geboren en zijn dan nagenoeg allemaal hetzelfde. Wil je topless, dan ga je topless. Wil je in je blote kont, dan ga je in je blote kont.”

Kees Bunschoten sluit zich hierbij aan. Volgens hem lijkt er in Nederland onnodig veel gedoe te zijn omtrent het topless zonnen. „Wij waren in mei op een camping in Medulin, Kroatië. Daar lagen opgeschoten jongeren samen op het strand te zonnen en gezellig te kletsen. 70% van de meisjes was topless. Moet gewoon kunnen, ook in NL.”

Volgens een aantal lezers zijn het niet de blote borsten, waar zich men aan stoort tijdens een bezoekje aan het strand of recreatiepark. „Ach, ik stoor me meer aan ordinaire types op het strand, mannen met dikke buikjes met een krappe zwembroek, dikke gouden ketting om hun nek, etc. Al die aso-types, daar stoor ik mij aan”, aldus Andres_toifen.

Zonder topje zonnen moet dus gewoon kunnen, maar het is Cervantis niet ontgaan dat er dingen zijn veranderd. „Natuurlijk moet dat kunnen maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat door de veranderende maatschappij en de toevloed van andersdenkenden de vrouwen daar voorzichtiger in zijn geworden.”

Naast de ’andersdenkenden’ lijken sociale media ook een rol te spelen in de overweging van de vrouwen. „(...) Met blote boobies beachballen is één ding, daarmee op Facebook of Instagram belanden, is andere koek”, zegt Saskia Noort.

Manon Meijers sluit zich hierbij aan: „ Want dat is met de ontwikkeling van de sociale media echt iets om rekening mee te houden. Wie topless zont, kan voor ze het weet het hele internet over vliegen.”

Antoinevanhulst975 sluit zich aan bij Manon: „Ikzelf vind het prettiger met topje. Voor je het weet, sta je met je borsten op internet omdat iemand het leuk vond om een foto van je te maken. Helaas kan dat gebeuren in deze tijd.”

Pau is het hier totaal niet mee eens. „Hypocriet. Toen ik jong was deed ik het ook. Nu ik ouder en minder strak ben, veroordeel ik het en moet het stiekem gebeuren onder het mom van sociale media.”

Topless zonnen is volgens onze lezers vooral handig om gekke bruiningslijnen tegen te gaan, maar volgens Manon Meijers gaat het verder. „Ik vind dat een vrouwenborst en tepel werkelijk niet te vergelijken zijn met die van een man. Een vrouwenborst is nou eenmaal sexyer dan een mannenborst.”

Manon benadrukt het verschil tussen man en vrouw, maar lezers van de Telegraaf zetten zich hard af tegen deze uitspraak. „Wat is dit nu voor een onzin! Net of vrouwen die topless zonnen het doen om sexy over te komen, wat een klinkklare onzin! Ik heb nog nooit topless in de zon gelegen en zal dat ook niet doen ook, maar ik vind dat een ieder dat zelf moet weten en als vrouwen dit dan doen, ze niet aangekeken dienen te worden als sexbommen”, schrijft Petra30861.

Het lijkt duidelijk en Czholandes geeft nog even een korte samenvatting. „Topless wel of niet we leven in 2018. Dat kunnen de dames zelf wel bepalen!”