Haarlem nieuwe filehoofdstad van ons land, Amsterdam voor het eerst buiten top 10

Opvallend is dat Apeldoorn als nieuwkomer op 5 staat en dat Amsterdam uit de top van de ranglijst is geduikeld en pas de twaalfde positie inneemt. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index over 2021, die woensdag uitkomt en waarin de verkeerssituatie in 404 steden in 58 landen wordt beschreven.

In Nederland lag het totale stadsverkeer het afgelopen jaar 12 procent lager – en in de spits zelfs 30 procent – dan in 2019, toen we nog niet te maken hadden met de effecten van corona. Wereldwijd is dat gemiddeld 10 procent.

’Meevallertje’

„De vertraging voor automobilisten in Haarlem bedraagt zo’n 8,5 minuut per ritje van een half uur”, zegt verkeersexpert Jeroen Brouwers bij TomTom, „terwijl dat in Den Haag bijna 8 minuten is. Maar vergeleken met Bangalore in India en Manilla in de Filipijnen is dat nog een meevallertje, want daar moet je ruim 21 minuten extra reistijd inplannen voor een tripje van een half uur.”

„In het oog springend is dat Amsterdam voor het eerst buiten de top 10 van drukste steden valt. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het vele thuiswerken, maar ook met veel minder toeristen die de stad bezoeken”, stelt Brouwers, die in Apeldoorn een opvallende nieuwkomer in de top 5 van de ranglijst ziet. De verkeersexpert duidt: „In 2021 kende die stad maar liefst 30 dagen waarop het extreem druk was. Ter vergelijking: Amsterdam kende slechts drie van dit soort dagen.”