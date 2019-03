’Eerste voetballertjes misschien zondag uit de Thaise grot’

In gesprek met Nieuwsuur zegt Reymenants dat het ’het plan is om het er zondag op te wagen’. „De trip is toch elke keer zo'n vier uur op en neer, het blijft een heel zware onderneming.”

Bekijk ook: Zuurstof dreigt op te raken voor grotjongens

’Soort hindernisparcours’

Zowel mentaal als fysiek is de reddingsoperatie een uitdaging: „Het is een soort hindernisparcours. Er zijn hellingen, droge stukken, dan weer duiken.” De complete tocht is vier kilometer lang.

Australische artsen, die bij de jongens zijn geweest, hebben bepaald dat vier van hen sterk genoeg zijn voor de lange tocht door het water naar de uitgang.

Bekijk ook: Nederlands bedrijf helpt bij Thaise grot

Bekijk ook: Zo kwam ervaren duiker om in Thaise grot