Meer dan vijftig mensen in ziekenhuis na busongeval in Canada

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, maar de provincie is getroffen door de winterstorm die ook in de Verenigde Staten zwaar huishoudt.

„Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het ongeluk, hun geliefden en de eerste hulpverleners en verzorgers”, zei minister-president van Brits-Columbia David Eby in een verklaring.

De 53 slachtoffers zijn overgebracht naar drie verschillende ziekenhuizen. De autoriteiten hebben geen details gegeven over hun toestand.