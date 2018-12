Brand in kunstacademie kort na begin vakantie

De hogeschool kan de omvang van de schade nog niet goed inschatten. Op foto’s is aanzienlijke schade aan de buitenkant van het gebouw te zien. Waarschijnlijk lagen binnen niet veel kunstwerken meer, zegt de woordvoerster van Avans. In het gebouw hebben diverse kunstenaars hun atelier.

St. Joost verhuisde vorig jaar naar het pand aan de Parallelweg, een voormalig distributiecentrum van PostNL. De opleidingen van het instituut zijn daar tijdelijk gehuisvest. Aan de Onderwijsboulevard in de Brabantse hoofdstad moet de komende jaren een nieuw gebouw verrijzen.

Treinverkeer stilgelegd

Omdat de tijdelijke locatie dichtbij het spoor ligt en dikke zwarte rookwolken overdreven, werd het treinverkeer een tijdje stilgelegd.

Een groot probleem was volgens de brandweer dat er veel vliegvuur was, kleine brandende deeltjes die overal kleine brandjes veroorzaakten. Zo ontstonden brandjes in bermen en langs het spoor.

Festival in de buurt

In de buurt was een festival aan de gang, maar dat hoefde niet te worden gestaakt. Niemand raakte gewond. Waardoor de brand is ontstaan, is onbekend. Al twee keer eerder werden gebouwen van AKV St. Joost door brand getroffen, memoreert het Brabants Dagblad: in 1992 en in 2001.