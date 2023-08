Drukte verwacht op Europese wegen door einde zomervakantie

De ANWB verwacht zaterdag in Frankrijk onder meer drukte op de A7 Marseille - Lyon en de A10 Bordeaux - Parijs. Ook in Oostenrijk worden volle wegen verwacht door terugkerende vakantiegangers. In Duitsland wordt het dit weekend naar verwachting vooral in het zuiden van het land druk op de weg.

Behalve van de drukte door terugkerende vakantiegangers kunnen reizigers in België volgens de ANWB last krijgen van werkzaamheden aan de E25 bij Luik.