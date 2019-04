Vrouwen kraken bedrijfspand Slotervaart: ’We hebben geen andere optie’

Maryama Omar voert het woord namens de vrouwen. Ze hopen op een overeenkomst om te mogen blijven tot het gebouw wordt gesloopt. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - „Ons plan is om hier te blijven”, zegt Maryama Omar uit Somalië, woordvoerster van de achttien vrouwen die een bedrijfspand in Amsterdam-Slotervaart hebben gekraakt. „Er is geen water en elektriciteit en het is in vreselijk slechte staat. Maar we hebben geen andere optie. ”