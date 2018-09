Dode en gewonde door ongeluk met quad op A2

Ⓒ Erik Haverhals

DEN BOSCH - Een ongeluk met een quad is zondagavond een 31-jarige man uit Den Bosch fataal geworden op de A2, ten noorden van de Brabantse hoofdstad. Een 27-jarige man uit Rosmalen die ook op het voertuig zat, raakte zwaargewond, meldt de politie. De quad sloeg net voor de Maasbrug over de kop. Het is nog onbekend waardoor dat gebeurde.