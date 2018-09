Man wegens misbruik Brabantse gepakt in Spanje

Ⓒ ALG

GRANADA - De Spaanse politie heeft een 41-jarige man uit Nederland aangehouden die in gezelschap was van een negentienjarige geestelijk gehandicapte Nederlandse vrouw die hij misbruikt zou hebben. De verdachte is op verzoek van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant opgepakt in zijn woning in Peligros, even ten noorden van Granada.