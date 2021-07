Verslagenheid in Lange Leidsedwarsstraat: ’We hebben mensen zoals Peter R. nodig’

De hele middag is het een komen en gaan. Op de plek waar de journalist vorige week dinsdag in de Lange Leidsedwarstraat werd beschoten, staan mensen stil voor een stalen dranghek waarachter bloemen en kaartjes zijn neergelegd. Mensen kijken zwijgend naar de onofficiele herdenkingsplek, terwijl een passant een bord tegen het hek recht zet. Op het karton staat: ’the mafia is a mount of shit’. Op de achtergrond klinkt zacht geroezemoes, terwijl medewerkers van de aangrenzende parkeersgarage mensen aan de kant manen zodat de inrit vrijblijft.

’We hebben mensen zoals hem nodig’

Conny uit Venlo - liever geen achternaam - ging speciaal met haar zoon vandaag naar Amsterdam om bloemen te leggen. Als eerbetoon aan de verslaggever en als steun aan zijn familie. Nog voordat de trein in de hoofstad arriveerde, hoorde Conny dat De Vries was overleden. „Afschuwelijk gewoon. Het is niet normaal zoiets toch? Echt triest.” Ze is lovend over de journalist. „Hij deel veel goed voor de mensen en was overal bij betrokken. Op zijn manier. Hij had zijn eigen visie.”

Ook Dyanne Haagsman is uit haar woonplaats Alphen aan den Rijn naar de hoofstad afgereisd om bloemen te leggen. ’Uit respect en als eerbetoon’, legt Haagsman uit die met grote bewondering zag hoe Peter R. de Vries zich vastbeet in de zaak van haar vermoorde plaatsgenoot Tamara Wolvers. „We hebben mensen zoals hem echt nodig.”

Andrea Engelman kijkt vanuit haar kantoor naar de zwijgende mensenmassa in de straat. „Eigenlijk heeft het nog best lang geduurd voordat hij uiteindelijk is overleden”, merkt Engelman op die de dood van de misdaadjournalist ’vreselijk’ vindt. Het kantoor ligt op steenworp afstand van de groeiende bloemenzee. „Het is natuurlijk heel mooi voor de familie dit”, zegt ze over de steunbetuigingen. „Echt een ondersteuning.”

Ⓒ Michel van Bergen

Patrizia Battistuzzi was ’in shock’ toen het push-bericht op haar telefoon binnenkwam. „Hij was een man die tot het gaatje ging. Echt vreselijk. Een hufterdaad dit. Ik hoop echt dat de daders de zwaarst mogelijke straf krijgen.”

Amsterdammer Wytze is speciaal bloemen gaan plukken. Het nieuws kwam keihard binnen, vertelt hij. „Peter R. de Vries heeft zijn hele leven in het teken gesteld van gerechtigheid. Echt afschuwelijk dat hij deze prijs nu betaalt.”